Çin, İkinci Dünya Savaşı Zaferi İçin Büyük Askeri Geçit Töreni Düzenledi

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Beijing'in merkezinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.

10.000'in üzerinde askeri personel, 100'ün üzerinde uçak ve yüzlerce kara silah ve teçhizatı, savaş zamanı komuta sistemine göre tertiplendi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in liderliği altında geliştirdiği yeni hizmet ve silah sistemleri ilk kez gözler önünde serildi.

Sergilenen gelişmiş silahlar arasında insansız istihbarat ekipmanları ve insansız hava aracı savar ekipmanlar, hipersonik füzeler, yönlendirilmiş enerji silahları, elektronik sinyal karıştırma sistemleri ve küresel saldırı kabiliyetine sahip stratejik silahlar yer aldı.

Çin, Zafer günü askeri geçit töreninde ilk kez nükleer üçlüsü olan kara, deniz ve hava bazlı stratejik güçlerini sergiledi.

Çin'in nükleer üçlüsünü, hava bazlı uzun menzilli füze JingLei-1, denizaltıdan fırlatılan kıtalararası füze JuLang-3, kara bazlı kıtalararası füze DongFeng-61 ve yeni tip kara bazlı kıtalararası füze DongFeng-31 oluşturuyor.

Bu silahlar, Çin'in egemenlik ve ulusal onurunu korumaya yönelik stratejik "birinci sınıf" gücü olarak görülüyor.

Çin'in küresel düzeyde saldırı kabiliyetine sahip, sıvı yakıtlı kıtalararası stratejik DongFeng-5C nükleer füzeleri de askeri geçit töreninde yerini aldı.

Geçit törenine katılan ChangJian-20A, YingJi-18C ve ChangJian-1000 seyir füzeleri, Çin'in uzun menzilli hassas vuruş ve çok alanda caydırıcılık kabiliyetlerini gözler önüne serdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, Hava Kuvvetleri ve Roket Kuvvetleri'nin seyir füzeleri, geçit töreni için ilk kez ortak düzende birlik oluşturdu.

Her türlü koşulda savaş kabiliyetine sahip hipersonik füzeler olan YingJi-21, DongFeng-17 ve DongFeng-26D de Tian'anmen Meydanı'ndaki askeri geçit törenine katıldı.

Törende ülkenin keşif ve saldırı insansız hava araçları (İHA), destek İHA'ları ve insansız gemi bazlı helikopterleri de yerini aldı.

Hayalet saldırılar yürütebilen bu silahlar, geniş bir menzile sahip ve otonom şekilde birlikte çalışabiliyor.

Çin, törende siber uzay savaşı teçhizatına da yer verdi. Denetlenen dört türdeki teçhizat, siber savunmayı sağlamlaştırıp tüm alanlarda yürütülen operasyonlara güç verebiliyor.

İHA savar sistemler de geçit töreninde sergilendi. Törene katılan İHA savar birliğinde, İHA savar füze-silah entegre sistemi, yüksek enerjili lazer silahları ve yüksek güce sahip mikro dalga silahları yer aldı.

Bu üç silah türü, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun İHA savar sisteminde güçlü "üçlüyü" teşkil ediyor.

Aralarında HongQi-20, HongQi-19 ve HongQi-29'un da bulunduğu hava savunma sistemleri de geçit törenine katıldı.

Bu sistemler, çok aşamalı ve çok katmanlı füze önlemenin yanı sıra uzun, orta ve kısa menzilli hava savunması yeteneğine sahip.

Askeri geçit töreninde Çin'in hipersonik gemi savar füzeleri olan YingJi-19, YingJi-17 ve YingJi-20 de yer aldı. Hipersonik gemi savar füze birliğinde YingJi-15 füzesi de bulunuyordu.

Tüm menzillerde hava savunmasına yönelik çok katmanlı bir sistem oluşturan dört tür uçak gemisi bazlı savunma ekipmanı da geçit törenine yer aldı.

Tian'anmen Meydanı'ndaki geçit töreninde uzun menzilli topçu birliğini de görmek mümkün oldu. İki tür 191 uzun menzilli kutu şekilli roket topçusu, savaş düzeyinde atışlar yaparak kara savaşının sınırlarını genişletebiliyor.

Tip-100 tankları ve Tip-100 savaş araçlarının da aralarında bulunduğu yeni nesil zırhlı araçlardan oluşan bir yer saldırı birliği de geçit törenine katıldı.