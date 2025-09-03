Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Kazanılan Zaferin 80. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) - Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda kazandığı zaferin 80. yıldönümünü kutlamak üzere Beijing'in merkezinde büyük bir askeri geçit töreni düzenledi.

Çin Cumhurbaşkanı, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı Xi Jinping, askeri geçit törenine nezaret ederek, birlikleri denetledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yanı sıra 20'den fazla ülkenin liderleri ve temsilcileri de Tian'anmen kürsüsünde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in yanında yer aldı.

Ayrıca Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden gelen ve Çin'in, İkinci Dünya Savaşı'ndaki mücadelesine destek veren kişilerin temsilcileri veya aile üyeleri de törene davetliydi.

Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümünü anmak için çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen askeri geçit töreni, ülkede bu zorlu zaferi anmak için 2015'ten bu yana düzenlenen ikinci askeri geçit töreni olarak kayda geçti.

Tören sırasında "Adalet Kazanır", "Barış Kazanır" ve "Halk Kazanır" yazılı pankartlar taşıyan helikopterler Tian'anmen Meydanı üzerinde uçtu. Askeri birlikler yeni tank, top ve diğer askeri teçhizat kıtaları eşliğinde sıkı ve güçlü bir askeri düzende yürüdü.

Törende 10.000'den fazla askeri personel, 100'den fazla uçak ve yüzlerce kara silahı, savaş zamanı komuta sistemine uygun şekilde konumlanırken, Xi'nin gerçekleştirdiği askeri reformlar sonucu Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na kazandırılan yeni hizmet ve silah sistemleri ilk kez sergilendi.

Törende sergilenen gelişmiş silahlar arasında insansız istihbarat ve insansız hava aracı karşıtı ekipmanlar, hipersonik füzeler, yönlendirilmiş enerji silahları, elektronik sinyal bozma sistemleri ve küresel saldırı kapasitesine sahip stratejik silahlar yer aldı.