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Çin, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi

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Çin, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki şehirleri ve enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle endişeli olduğunu açıkladı.

Çin, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki şehirleri ve enerji altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle endişeli olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

Çin'in, sivillere zarar veren, enerji tesisleri ile diğer sivil altyapıyı hedef alan saldırılardan endişe duyduğunu belirten Guo, "İnsanların geçimini sağladığı sivil altyapıya yönelik saldırılar kabul edilemez. Bölgede artan gerilim kimsenin çıkarına değil." ifadesini kullandı.

Guo, tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğine işaret ederek, taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve diyalogla çözme çağrısında bulundu.

Husiler'in saldırıları

Husiler'in Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerinde düzenlediği saldırılarda 70'ten fazla sivilin yaralandığı, çok sayıda enerji tesisi ve diğer sivil altyapının zarar gördüğü bildirilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Yemen'de Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve hayati öneme sahip tesisler, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

Kaynak: AA
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