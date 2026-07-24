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Çin, Filipin gemilerini Huangyan Dao'dan uzaklaştırdı

Çin, Filipin gemilerini Huangyan Dao'dan uzaklaştırdı
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Çin Sahil Güvenliği, Filipinler'e ait 7 resmi gemi ve 3 sahil güvenlik gemisinin Huangyan Dao karasularına yasadışı girişini engelledi. Sözcü Jiang Lue, uyarı ve tazyikli suyla müdahale dahil gerekli önlemlerin alındığını, toprak egemenliğinin kararlılıkla korunacağını bildirdi.


BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Çin'in Huangyan Dao karasularına izinsiz ve yasadışı şekilde giren Filipinler'e ait gemileri uzaklaştırmak için gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, Çin'in toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını söyledi.

Jiang, Filipinler'in cuma günü Çin'in Huangyan Dao yetki alanındaki sularda yasadışı şekilde toplanmaları için 7 resmi gemi, 3 sahil güvenlik gemisi ve bir balık nakliye gemisini sevk ettiğini, ayrıca çok sayıda balıkçı teknesini bölgeye yönlendirdiğini söyledi.

Sözcü, olay sırasında Filipinler devletine ait 3 geminin, Çin Sahil Güvenliği'nin defalarca yaptığı uyarı ve caydırma girişimlerine rağmen Çin'in Huangyan Dao karasularına girmekte ısrar ettiğini belirtti.

Jiang, Çin Sahil Güvenliği'nin Filipinler'e ait gemileri yasalar çerçevesinde kararlılıkla bölgeden uzaklaştırmak amacıyla sözlü uyarı, engelleme ve kontrol ile tazyikli su kullanımı da dahil gerekli önlemleri aldığını söyledi. Sözcü, olay yerindeki müdahalenin profesyonel, standartlara uygun, meşru ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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