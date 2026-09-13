Haberler

Çin: Hong Kong İttifakı davasında dış müdahaleye karşıyız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HONG KONG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Komiserlik Ofisi, Hong Kong'da hukukun üstünlüğü ve özgürlüğünü karalayan eleştirileri sert bir dille kınadı.

HONG KONG, 13 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) Komiserlik Ofisi, Hong Kong'da hukukun üstünlüğü ve özgürlüğünü karalayan eleştirileri sert bir dille kınadı.

Komiserlik Sözcüsü cumartesi günkü açıklamasında, HKSAR mahkemesinin "Hong Kong İttifakı'nın" eski üyeleri hakkında devlete karşı yıkıcı faaliyetleri tahrik suçundan verdiği hükme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Komiserlik Sözcüsü, "Hong Kong İttifakı" ile sanıkların uzun süredir Çin karşıtı ve Hong Kong'u istikrarsızlaştırmaya yönelik faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, suç konusu eylemlerin Çin Anayasası ve Temel Yasa tarafından ortaklaşa tesis edilen HKSAR anayasal düzenine ciddi tehdit oluşturduğunu ve Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası'nı açıkça ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, HKSAR'ın kolluk, savcılık ve yargı organlarının görevlerini yasaya uygun olarak, açık, şeffaf, adil ve hakkaniyetli usullere bağlı kalarak yerine getirdiğini vurguladı.

Komiserlik, ilgili tarafları gerçeklerle yüzleşmeye, Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne içtenlikle saygı göstermeye çağırarak, yargı süreçlerine ilişkin sorumsuz açıklamalarda bulunmayı derhal bırakmaları ve Hong Kong'un yargısı ile Çin'in içişlerine yönelik her türlü müdahaleye derhal son vermeleri konusunda uyardı.

Kaynak: Xinhua
Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: SDG'nin feshi önemli, bu adım bir an önce hayata geçmeli

Bakan Fidan mesajı Suriye'den verdi: Bir an önce hayata geçmeli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'in 'Hesap verecekler' çıkışına AK Parti'den çok sert tepki

Özel'in Üsküdar'da sarf ettiği cümleye AK Parti'den çok sert tepki
Artvin'de devrilen ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

Evinin önünde ATV kullanıyordu! Devrilen araç sonu oldu
15. kattan atladı, bebek arabasının üzerine düştü! İkisi de hayatını kaybetti

15. kattan kendini boşluğa bıraktı! Korkunç tesadüf 2 can aldı
Yatırımcıları yanıltan hesaplara soruşturma! Jandarmaya talimat verildi

Savcılık paylaşımların peşine düştü! Kimlikleri tek tek belirlenecek
Husilerden dengeleri değiştirecek hamle! ABD'yi köşeye sıkıştırdılar

Trump köşeye sıkıştı! Terlikleriyle savaşıp haritayı değiştirdiler
AfD'li liderden olay sözler: Göçmenleri silah zoruyla sınır dışı edeceğiz

Seçimi kazanıp silaha sarıldı: Hepsini zorla ülkemizden atacağız
İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı

Lüks otomobil bu hale geldi! Sürücü ağır yaralı