Çin'den Hong Kong Kararına Tepki: İçişlerine Müdahale

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hong Kong ile ilgili konuların tamamen Çin'in iç meselesi olduğunu belirterek, ilgili taraflara Çin'in egemenliğine ve Hong Kong'daki hukukun üstünlüğüne ciddiyetle saygı göstermeleri, Hong Kong ile ilgili konulara ve Çin'in içişlerine yönelik her türlü siyasi manipülasyon ve müdahaleye son vermeleri çağrısında bulundu.

Hong Kong Yüksek Mahkemesi, "Hong Kong İttifakı" ve eski liderleri Lee Cheuk-yan, Ho Chun-yan ve Chow Hang-tung'u yıkıcı faaliyetleri teşvikten suçlu bulmuş, Avrupa Birliği'nin ve aralarında ABD'nin de bulunduğu bazı ülkeler ise bu karardan dolayı endişe duyduklarını dile getirmişti.

Lin, pazartesi günkü basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bazı ülke ve kurumların söz konusu davayı Hong Kong ve Hong Kong'daki hukukun üstünlüğünü kötü niyetli şekilde karalamak ve Çin'in içişlerine müdahale etmek için kullandığını belirten Lin, buna kesinlikle karşı olduklarını ve konuyla ilgili ciddi diplomatik girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Lin, "Hong Kong İttifakı" platformunun asıl amacının devlet iktidarını yıkmak olduğuna dikkat çekerek, sanıkların işlediği suçlara ilişkin gerçeklerin açık olduğunu ve söz konusu suçun ciddi zarara yol açtığını belirtti. Lin, ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerle mücadele etmenin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetimi açısından meşru ve yasal olduğunu ifade etti.

Lin, "Hong Kong, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlıdır. Merkezi hükümet, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin ulusal güvenliği korumasını ve ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerle yasalar doğrultusunda mücadele etmesini kararlılıkla desteklemektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua