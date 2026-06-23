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Çin: Hindistan ile Sınır Sorununa İlişkin İletişim Kanalları Sorunsuz İşliyor

Çin: Hindistan ile Sınır Sorununa İlişkin İletişim Kanalları Sorunsuz İşliyor
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-Hindistan sınırındaki durumun genel olarak istikrarlı olduğunu, sınır meselelerine ilişkin iletişim kanallarının sorunsuz işlediğini ve özel temsilciler görüşmelerinde varılan mutabakatın uygulandığını belirtti.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-Hindistan sınırındaki durumun genel olarak istikrarlı olduğunu ve sınır meselelerine ilişkin iletişim kanallarının sorunsuz şekilde işlediğini söyledi.

Guo, iki tarafın sınır sorunu özel temsilcilerinin 24. tur görüşmelerinde varılan mutabakatı aktif şekilde uyguladığını ve bir sonraki tur için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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