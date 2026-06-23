Çin: Hindistan ile Sınır Sorununa İlişkin İletişim Kanalları Sorunsuz İşliyor

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çin-Hindistan sınırındaki durumun genel olarak istikrarlı olduğunu ve sınır meselelerine ilişkin iletişim kanallarının sorunsuz şekilde işlediğini söyledi.

Guo, iki tarafın sınır sorunu özel temsilcilerinin 24. tur görüşmelerinde varılan mutabakatı aktif şekilde uyguladığını ve bir sonraki tur için hazırlıkların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua