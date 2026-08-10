Haberler

Çin'den Hindistan'ın Arunaçal Hamlesine Sert Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, "Hindistan'ın, yasadışı şekilde oluşturduğu sözde Arunaçal Pradeş'i tanımadıklarını" söyledi.

BEİJİNG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, " Hindistan'ın, yasadışı şekilde oluşturduğu sözde Arunaçal Pradeş'i tanımadıklarını" söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Hindistan'ın 7 Ağustos'ta 27 bölgeye "standart isim" verdiği yönündeki haberler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Zangnan bölgesi Çin'in toprağıdır" diyen Guo, Hindistan'ın Çin tarafından uzun süredir kullanılan isimleri sözde "standart isimler" ile değiştirme girişiminin yasadışı, hükümsüz ve geçersiz olduğunu ifade etti. Guo, "bu tür girişimlerin Zangnan bölgesinin Çin'e ait olduğu gerçeğini hiçbir şekilde değiştirmeyeceğini" vurguladı.

Kaynak: Xinhua
Terörsüz Türkiye yasası, TBMM Genel Kurulu’nda 467 'evet' oyuyla kabul edildi

Türkiye'nin beklediği çerçeve yasa Meclis'te rekor oyla kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı

Bu fotoğraf ilk kez paylaşıldı
Lavabo açıcı bomba gibi patladı: 6 kişi yaralandı

Neredeyse her evde var! Bomba gibi patladı, 6 kişi yaralandı
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Vatandaşları bezdiren kötü kokunun kaynağı İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın fabrikası çıktı

Halkı canından bezdiren kokunun kaynağı İYİ Partili vekil çıktı
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar
Dünyada başka bir benzeri yok, bu proje ile ilçe nüfusu iki katına çıkacak

Dünyada eşi benzeri yok! Bu projeyle ilçe nüfusu 2 katına çıkacak