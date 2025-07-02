Çin Heyeti Fethiye'yi Ziyaret Etti

Çin Heyeti Fethiye'yi Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya gelerek bölgedeki turizmi ve işbirliğini artırma hedeflerini görüşüldü. Ziyaretin ardından, Fethiye'deki Çinli turist sayısının artması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya geldi.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada Karaca'nın, Çinli heyetten Müsteşar Zhang Li, Ye Yifan ve ataşe Dang Guanglong'u makamında ağırladığı belirtildi.

Çinli diplomatların Fethiye Belediyesine gerçekleştirdikleri ziyaretin, tarihteki ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıdığı aktarılan açıklamada, geçen yıl Fethiye'ye 100 bin civarında Çinli turistin geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, bu yıl mayıs ayında Şangay'da düzenlenen Turizm Fuarı'na destek verdiklerini belirterek,"Bölgemize gelen Çinli turistler ve özellikle fuarlar için Çince broşür hazırlattık. Geçen ay tarihte ilk defa Ankara'daki Çin Büyükelçiliği Turizm Ataşesi ve yardımcısı Fethiye'yi ziyaret etti. Bugün yine Büyükelçilikten gelen üç diplomatı misafir ediyoruz. Temasların ardından bir rapor hazırlayıp Pekin'e sunacaklar. Bu rapora göre de önümüzdeki yıldan itibaren ilçemize yönelik Çin ilgisinin artmasını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Karaca, Fethiye'ye daha fazla Çinli turist çekmek için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, Çin heyetinin Fethiye Ticaret Odası, ilçedeki sağlık kuruluşları ve turizm sektörü temsilcileriyle de bir araya geleceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi

Türkiye'nin turizm cenneti alev alev yanıyor! Tahliyeler başladı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı

Hakim karşısına çıkan Acun Ilıcalı aylık gelirini açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi

Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray'dan teklif aldım
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda

Jonathan David milli yıldızımızla takım arkadaşı oluyor
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.