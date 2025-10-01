Haberler

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 76. Yıl Dönümü Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıl dönümü, Pekin'de törenler ve etkinliklerle kutlandı. Tienanmın Meydanı'nda yapılan bayrak töreni, özelleşmiş ışıklandırmalar ve dekorlarla süslenen alanlarda gerçekleştirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 76. yıl dönümü olan Ulusal Gün, başkent Pekin'de etkinlik ve törenlerle kutlandı.

Ulusal Gün dolayısıyla dün akşam başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon düzenlenirken meclisin yer aldığı Tienanmın Meydanı, özel ışıklandırma ve dekoratif malzemelerle donatıldı.

Meydanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu, "Yasak Şehir" olarak bilinen eski İmparatorluk Sarayı'nın kemerli güney duvarı aydınlatılırken meydanın ortasına Ulusal Gün'e özel dev çiçek buketi yerleştirildi.

Ulusal Gün kutlamasında bu sabah Tienanmın Meydanı'nda geleneksel bayrak töreni gerçekleştirildi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Gazze filosu riskli bölgeye girdi! İsrail'den 'Gemileri batıracağız' tehdidi

Gemiler riskli bölgeye girdi, İsrail donanması açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Islıklara dayanamadı! Salah'ın zor anları

Hayatının şokunu yaşadı! İşte Salah'ın zor anları
Taliban sınır tanımıyor! Bu kez de internet ve mobil telefon hizmetlerini kestiler

Taliban hiç bu kadar ileri gitmemişti! Dünyayı ayağa kaldıran karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.