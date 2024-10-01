Üye Girişi
Haberler

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. Yıl Dönümü Kutlanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 75. Yıl Dönümü Kutlanıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşunun 75. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Pekin'de gerçekleşen resepsiyon ve Tienanmın Meydanı'ndaki bayrak töreni ile önemli anlar yaşandı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 75. yıl dönümü olan Ulusal Gün, ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Ulusal Gün vesilesiyle dün akşam başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda resepsiyon düzenlenirken meclisin bulunduğu Tienanmın Meydanı, özel dekoratif malzemeler ve ışıklarla donatıldı.

Meydanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zıdong'un portresinin bulunduğu eski İmparatorluk Sarayı "Yasak Şehir"in güney cephesi aydınlatılırken meydanın ortasına Ulusal Gün'e özel dev çiçek buketi yerleştirildi.

1912'de Çin Cumhuriyeti'ni kuran Sun Yat-sen'in portresi de alanda Mao'nun portresinin karşısına konumlandırıldı. Komünist rejim, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde siyasi faaliyette bulunan milliyetçi Sun'u, modern Çin'in kurucu lideri olarak görüyor.

Tienanmın Meydanı'nda bayrak töreni

Ulusal Gün vesilesiyle sabah Tienanmın Meydanı'nda geçit töreni yapılmadı, geleneksel bayrak töreni gerçekleştirildi. Çin Halk Kurutuluş Ordusu askerlerinden oluşan tören kıtası, Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını göndere çekti.

Ülkede, cumhuriyetin kuruluşunun 10 yıllık dönümlerinde geçit törenleri yapılıyor. 70. yılının kutlandığı 2019'da askeri geçit töreni gerçekleştirilmişti.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel

Uluslararası İlişkiler Çin Halk Cumhuriyeti Etkinlikler Politika Güncel Kültür Dünya Tören Pekin

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

Türkiye'den İsrail'in Lübnan harekatına ilişkin ilk açıklama

 Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });