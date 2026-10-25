Çin, Hainan'daki ticari uzay merkezinden 28. internet uydu grubunu başarıyla fırlattı

Çin, Hainan'daki ticari uzay merkezinden 28. internet uydu grubunu başarıyla fırlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin, pazar günü Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-8A roketiyle 28. internet uydu grubunu uzaya gönderdi. Beijing saatiyle 10.03'te fırlatılan grup, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
WENCHANG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin, pazar günü yeni bir internet uydusu grubunu uzaya gönderdi.
Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan ticari uzay aracı fırlatma alanından Beijing saatiyle 10.03'te Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle fırlatılan 28. uydu grubu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua