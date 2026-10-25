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Çin, Hainan'daki ticari uzay merkezinden 28. internet uydu grubunu başarıyla fırlattı

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Çin, Hainan'daki ticari uzay merkezinden 28. internet uydu grubunu başarıyla fırlattı
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Çin, pazar günü Hainan eyaletindeki ticari uzay aracı fırlatma alanından Uzun Yürüyüş-8A roketiyle 28. internet uydu grubunu uzaya gönderdi. Beijing saatiyle 10.03'te fırlatılan grup, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

WENCHANG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin, pazar günü yeni bir internet uydusu grubunu uzaya gönderdi.

Ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde yer alan ticari uzay aracı fırlatma alanından Beijing saatiyle 10.03'te Uzun Yürüyüş-8A taşıyıcı roketiyle fırlatılan 28. uydu grubu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Kaynak: Xinhua
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