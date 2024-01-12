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Çin, Gravity-1 Ticari Roketiyle Üç Uyduyu Uzaya Fırlattı

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Çin, Perşembe günü Gravity-1 (YL-1) taşıyıcı roketini denizden uzaya fırlatarak planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi. Böylece, YL-1 ticari taşıyıcı roketinin ilk uçuş görevi gerçekleşmiş oldu.

ÇEKİM TARİHİ: 11 Ocak 2024

Gravity-1 ticari roketinin fırlatılmasından çeşitli görüntüler

Çin, Perşembe günü Gravity-1 (YL-1) taşıyıcı roketini denizden uzaya fırlatarak planlanan yörüngeye üç uydu gönderdi.

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi, ticari roketi ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarından Beijing saatiyle 13.30'da fırlattı.

Böylece, YL-1 ticari taşıyıcı roketinin ilk uçuş görevi gerçekleşmiş oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Haiyang kentinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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