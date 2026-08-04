Haberler

Çin'den Otonom Araçlara İlk Ulusal Güvenlik Standardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, 3. ve 4. seviye otonom araçlar için zorunlu ulusal güvenlik standartlarını duyurdu. 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek düzenleme, üreticilere güvenlik yönetim sistemi, risk yönetimi ve kapsamlı testler zorunluluğu getiriyor.

Çin, 3. ve 4. seviye otonom sürüş teknolojilerinin yollarda kullanılmaya başlanmasından önce gelişmiş otonom araçlara yönelik ilk zorunlu ulusal güvenlik standartlarını duyurdu.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, akıllı bağlantılı araçların otomatik sürüş sistemlerine yönelik güvenlik gerekliliklerini düzenleyen yeni standardın 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İlk kez uygulamaya konulan düzenleme kapsamında otomobil üreticilerinin, araçların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve kullanım sonrası işletimini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca güvenlik yönetim sistemi oluşturması zorunlu olacak.

Üreticilerin, risk yönetim sistemi kurması, otonom sürüş işlevlerini devreye almadan önce simülasyon, kapalı pist ve gerçek yol testleri gerçekleştirmesi gerekecek.

Düzenleme, sürücülerin otomatik ve manuel sürüş arasında geçiş yaptığı durumlarda insan-makine etkileşimine ilişkin daha net güvenlik şartları da getirecek.

Buna göre, 3. seviye otonom araçlarda üreticilerin, gerektiğinde sürücünün kontrolü devralmaya hazır ve bunu yapabilecek durumda olup olmadığını izleyebilen sistemler kullanması zorunlu olacak.

Şirketler, kullanıcıları araçların otomasyon seviyesi, çalışma sınırları, kullanım kısıtlamaları ve kullanıcı sorumlulukları hakkında kılavuzlar, internet siteleri ve araç içi ekranlar aracılığıyla bilgilendirecek.

Çin'in otonom sürüş standartlarında tamamen manuel olan 0 ile tamamen otomatik 5 arasında 6 seviye tanımlanıyor.

Seviye 1 ve 2 kısmi otomasyon, seviye 3 sürücülü olmakla birlikte otonom sürüş unsurları içeren koşullu otomasyon ve seviye 4 sürücüsüz olmakla birlikte pilotun da müdahale edebildiği yüksek otomasyon seviyesini tanımlıyor.

Çin, 2025'te, kamuya ait otomotiv şirketlerince geliştirilen iki otomobil modeline daha, şehir trafiğinde sürücünün koltuğunda bulunmasının şart koşulduğu 3. seviye otonom sürüş onayı vermişti.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber

LGS'yi Kazanan 13 Yaşındaki Orhan'dan kahreden haber
Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA'larla hedef aldı

Savaş yayılıyor! En büyük Körfez ülkesi vuruldu
Bakırhan: Çerçeve yasa tarihi eşiğin hukukla aşılmasının ilk adımıdır

Ne diyecekleri merak ediliyordu! DEM Parti'den çerçeve yasa yorumu
Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları

Bitti bu iş! Premier Lig efsanesini artık Türkiye'de izleyeceğiz
Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğarak öldürdü

Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğdu
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı

"Yürüyen para" için yolun sonu

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?