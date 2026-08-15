Çin'den Filipinler ve Avustralya'ya Sert Tepki: 'Asılsız Suçlamalara Kesinlikle Karşıyız'

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Filipinler ve Avustralya'nın Çin'e yönelttiği asılsız suçlama ve karalamalara kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında, Filipinler ve Avustralya savunma bakanlarının kısa süre önce yaptıkları toplantının ardından yayımladıkları ortak açıklama hakkında değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu açıklamada, Çin Sahil Güvenliği'nin son dönemde Ren'ai Jiao'da gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili "ciddi endişe" duyulduğu ifade edilmişti.

Chen, Ren'ai Jiao'da Filipinler tarafının Çinli personele yönelik kasıtlı provokasyon ve saldırıları karşısında Çin tarafının, gerekli önlemleri profesyonel, ölçülü ve eleştiriye yer bırakmayan bir yaklaşımla aldığını belirtti. Sözcü, Çin Sahil Güvenliği'nin yaptığı açıklamada bu önlemlerin kanıtlarıyla ortaya konulduğunu ifade etti.

Ren'ai Jiao'nun, Çin'e ait Nansha Qundao adalarının parçası ve Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan Chen, Filipinler tarafının söylediği hiçbir şeyin ve attığı hiçbir adımın, bu gerçeği değiştiremeyeceğini kaydetti.

Chen, "Filipinler tarafının yapması gereken, yasadışı olarak karaya oturtulmuş savaş gemisi BRP Sierra Madre'yi (LT-57) bir an önce oradan kaldırmaktır" dedi.

Chen, Çin tarafının, her türlü ihlal veya provokasyonu engellemek ve ulusal egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak üzere hak korunma ve kolluk faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti.

Chen, "İlgili ülkelere, sahte söylemler yaymaya, cepheleşmeyi kışkırtmaya ve bölgesel barış ve istikrarı zedelemeye son verme çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua