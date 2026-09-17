Çin: Filipinler'in topraklarımız üzerindeki sözde deniz yetki alanı iddiası yasadışı

BEİJİNG, 17 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Filipinler'in Çin toprakları üzerinde sözde deniz yetki alanı iddiasında bulunmasının yasadışı olduğunu söyledi.

Guo, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için kararlı önlemler almaya devam edeceğini ve her türlü ihlale kesin şekilde karşı çıkacağını belirtti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, 11 Eylül'de yayımladığı açıklamada, Meiji Jiao ve Zhubi Jiao'nun Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı içinde yer alan cezir yükseklikleri olduğunu belirterek, ülkenin bu oluşumlar üzerinde egemenlik hakları ve yetkisi bulunduğunu iddia etti. Bakanlık daha sonra Zhubi Jiao'ya ilişkin söylemini değiştirerek, bu oluşumun Zhongye Dao'nun karasuları içinde yer aldığını ve burası üzerinde egemenliğe sahip olduğunu öne sürdü.

Guo, "Meiji Jiao, Zhubi Jiao ve Zhongye Dao'nun da aralarında bulunduğu Nansha Qundao, Çin'in öz toprağıdır. Çin'in kendi topraklarında inşaat ve diğer faaliyetlerde bulunması tamamen meşru ve yasaldır ve Çin'in egemenlik yetkisi kapsamındadır" dedi.

Filipinler'in topraklarının sınırlarının bir dizi uluslararası antlaşmayla belirlendiğini söyleyen Guo, Nansha Qundao'nun hiçbir zaman Filipinler topraklarının bir parçası olmadığını ifade etti.

Guo, "Uluslararası hukuktaki 'kara denize hükmeder' ilkesi uyarınca, Filipinler'in Çin toprakları üzerinde sözde deniz yetki alanı iddiasında bulunması yasadışıdır" dedi.

Guo, Filipinler'in Zhubi Jiao'nun önce kendi münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığı içinde yer aldığını iddia ettiğini söyledi. Guo, Filipinler'in daha sonra ise Zhubi Jiao'nun, yasadışı olarak işgal ettiği adanın karasuları içinde bulunduğunu öne sürdüğünü belirtti.

Guo, "Bu durum, söz konusu iddianın ne kadar saçma ve keyfi olduğunu ortaya koyuyor ve iddiayı tamamen dayanaksız hale getiriyor" dedi.

"Güney Çin Denizi tahkim kararını" Filipinler'in haksız çıkar elde etmek amacıyla yürüttüğü siyasi bir manipülasyon diye nitelendiren Guo, söz konusu tahkim kararının yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olduğunu ve hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığını söyledi.

Guo, Filipinler'in sözde "Denizcilik Bölgeleri Yasası" ile Çin'e ait Huangyan Dao ile Nansha Qundao'daki ada ve resiflerin çoğunu ve ilgili deniz alanlarını yasadışı şekilde Filipinler'in deniz yetki alanına dahil ettiğini söyledi. Bunun Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki toprak egemenliği ile denizlerdeki hak ve çıkarlarının ciddi şekilde ihlali olduğunu belirten Guo, söz konusu düzenlemenin yasadışı, geçersiz ve hükümsüz olduğunu ifade etti.

Guo, "Çin buna kesinlikle karşıdır ve bunu asla kabul etmeyecektir" diyerek, Filipinler'e Çin'in haklarını ihlal etmeye, provokasyonlara ve propaganda amaçlı eylemlere derhal son verme çağrısında bulunduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua