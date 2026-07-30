Haberler

Çin: Filipinler'in Huangyan Dao çevresindeki meşru olmayan girişimleri başarısızlığa mahkum

Çin: Filipinler'in Huangyan Dao çevresindeki meşru olmayan girişimleri başarısızlığa mahkum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu belirterek, Filipinler'in bölgedeki meşru olmayan girişimlerinin kesinlikle başarısız olacağını söyledi.

BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu belirterek, Filipinler'in bölgedeki meşru olmayan girişimlerinin kesinlikle başarısız olacağını söyledi.

Jiang, perşembe günkü basın toplantısında, Filipinler'e ait resmi gemilerin son dönemde Huangyan Dao yakınlarındaki sulara izinsiz girmesi ile Filipinler, ABD ve Japonya'nın bölgede düzenlediği sözde ortak devriyelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filipinler'in topraklarının bir dizi uluslararası antlaşmayla belirlendiğini ve Huangyan Dao'nun bu sınırların dışında yer aldığını belirten Jiang, Filipinler tarafı ne tür hileler yaparsa yapsın ya da kimden destek almaya çalışırsa çalışsın bu gerçeğin değişmeyeceğini ifade etti.

Sözcü, Çin ordusunun her zaman yüksek teyakkuz halinde olacağını, hak ihlallerine ve provokatif eylemlere kararlılıkla karşı koyacağını, ulusal toprak egemenliği ile denizcilik hak ve çıkarlarını korumak için somut adımlar atacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ile istikrarı muhafaza edeceğini vurguladı.

Jiang ayrıca, ilgili ülkeler arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almaması ve bölgesel barış ile istikrarı zedelememesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
Ahbap soruşturmasında 7 kişi için tutuklama talebi

Çok sayıda tutuklama talebi! Aralarında ünlü iş insanı da var
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun 'Erdoğan' hassasiyeti: Düşünmeden reddetti

Erdoğan detayı bomba! İşte Davutoğlu'nun reddettiği teklif

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karolin Fişekçi'den dikkat çeken hamle! Aylık abonelik ücreti 4 bin TL oldu

İşler tıkırında! Aylık abonelik ücretini duyan kulaklarına inanamıyor
Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
Gülistan Doku soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı

Son dalga operasyonda çok sayıda tutuklama
Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu

Sedat Peker'e özenen Hadise, verdiği sözü tuttu
Dursun Özbek'ten üyelere sert tepki

Dursun Özbek'i de çıldırttılar!
Fas'tan İspanya'ya göçmen akını

Bu sefer Yunanistan değil! Avrupa ülkesine akın ediyorlar
Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu