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Çin'e yabancı giriş-çıkışları yılın ilk 8 ayında yüzde 19,5 arttı

Çin'e yabancı giriş-çıkışları yılın ilk 8 ayında yüzde 19,5 arttı
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NANJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in vizesiz giriş uygulamasını ve uluslararası yolcuların ülkeye girişini kolaylaştırmayı amaçlayan diğer önlemleri genişletmesiyle yabancı uyruklu kişilerin Çin'e seyahatleri yılın ilk sekiz ayında artmaya devam etti.

NANJİNG, 10 Eylül (Xinhua) -- Çin'in vizesiz giriş uygulamasını ve uluslararası yolcuların ülkeye girişini kolaylaştırmayı amaçlayan diğer önlemleri genişletmesiyle yabancı uyruklu kişilerin Çin'e seyahatleri yılın ilk sekiz ayında artmaya devam etti.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentinde düzenlenen 2026 Küresel Kamu Güvenliği İşbirliği Forumu Konferansı kapsamında gerçekleştirilen göç yönetimi işbirliğine yönelik alt forum sırasında perşembe günü açıklanan verilere göre, yabancı uyruklu kişiler ocak-ağustos döneminde Çin sınırlarından yaklaşık 61,29 milyon giriş ve çıkış gerçekleştirdi. Bu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,5 artışa işaret ediyor. Söz konusu dönemde yabancı uyruklu kişilerin Çin'e yaptığı girişlerin 23,72 milyonu vizesiz giriş uygulaması kapsamında gerçekleşirdi. Toplamın yüzde 77,6'sını oluşturan bu girişler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,8 arttı.

Sınır ötesi etkileşimleri kolaylaştırmayı ve ülkeye gelen turizmi canlandırmayı amaçlayan Çin, uluslararası ziyaretçilerin ülkede daha uzun süre kalmasına ve ülke içinde daha fazla bölgeye seyahat etmesine imkan tanıyacak şekilde vize kurallarını kademeli olarak gevşetiyor. Çin an itibarıyla 50 ülkenin vatandaşlarına tek taraflı vizesiz giriş, 57 ülkeye de 240 saatlik vizesiz transit geçiş imkanı sunuyor.

Kaynak: Xinhua
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