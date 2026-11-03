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Çin donanmasının hastane gemisi ilk kez Togo'nun başkenti Lome'ye ulaştı

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark adlı hastane gemisi, dostluk ziyareti ve tıbbi hizmet sunmak üzere Togo'nun başkenti Lome'ye ulaştı. Bu, Çin donanmasına ait bir hastane gemisinin Togo'ya ilk ziyareti olurken gemi Lome'de tıbbi hizmet sunacak.

LOME, 3 Kasım (Xinhua) -- Togo'nun başkenti Lome'ye ulaşan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark (Uğurlu Gemi) adlı hastane gemisi, 1 Kasım 2026.

Auspicious Ark, dostluk ziyaretini gerçekleştirmek ve tıbbi hizmet sunmak üzere pazar günü Togo'nun başkenti Lome'ye ulaştı. Çin donanmasına ait bir hastane gemisi ilk kez Togo'yu ziyaret ediyor. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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