Çin Donanmasına Ait Hastane Gemisi 234 Günlük Yurt Dışı Görevinin Ardından Çin'e Döndü

SANYA, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin donanmasına ait "İpek Yolu Gemisi" isimli hastane gemisi, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bir askeri limana demir attı, 26 Nisan 2026.

Çin donanmasına ait hastane gemisi "İpek Yolu Gemisi" 234 günlük yurt dışı tıbbi misyonunu tamamlamasının ardından pazar günü ülkesine geri döndü. Söz konusu misyon Çin donanması tarafından gerçekleştirilen bu türdeki en uzun görevdi.

Eylül 2025'te "Uyum Misyonu-2025" kod adlı göreve başlayan gemi, Nauru, Fiji, Tonga, Jamaika, Barbados ve Papua Yeni Gine'ye uğrayarak, ülkelerdeki yerel topluluklara geniş bir yelpazede ücretsiz tıbbi hizmetler sundu. (Fotoğraf: Cui Xiaoyang/Xinhua)

