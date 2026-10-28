Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, İngiltere'de polisin keyfi sınır uygulamalarını kınadı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İngiltere'de polisin sınır kontrollerinde uyguladığı keyfi ve aşırıya kaçan kolluk uygulamalarını esefle kınadıklarını belirterek, söz konusu uygulamalardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Çin'in Londra Büyükelçiliği'nin kısa süre önce yayımladığı güvenlik uyarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına İngiltere'nin son günlerdeki sınır kontrolü uygulamaları hakkında uyarıda bulunmuştu.

Guo, son dönemde Çin vatandaşlarının İngiltere'ye giriş çıkışları sırasında İngiliz polisi tarafından uzun saatler boyunca alıkonulup sorguya çekildiği ve cep telefonları da dahil olmak üzere elektronik cihazlarına el konulduğu yönünde Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in İngiltere Büyükelçiliği'ne çok sayıda şikayet geldiğini ifade etti.

Bu konuda İngiltere'ye sert protestolarını ilettiklerini belirten Guo, Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve meşru ve yasal hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını kaydetti. Guo, İngiltere'ye seyahat etmeyi planlayan Çin vatandaşlarına, herhangi bir sorun yaşamamaları ve zarar görmemeleri için büyükelçiliğin uyarılarını dikkatli şekilde inceleme tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Xinhua