Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, İngiltere'de polisin keyfi sınır uygulamalarını kınadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İngiltere'de polisin sınır kontrollerindeki keyfi ve aşırı uygulamaları kınadıklarını ve ciddi endişe duyduklarını söyledi. Guo, Çin vatandaşlarının uzun saatler alıkonulup sorguya çekildiği yönündeki şikayetleri aktardı.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İngiltere'de polisin sınır kontrollerinde uyguladığı keyfi ve aşırıya kaçan kolluk uygulamalarını esefle kınadıklarını belirterek, söz konusu uygulamalardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

Guo salı günkü basın toplantısında, Çin'in Londra Büyükelçiliği'nin kısa süre önce yayımladığı güvenlik uyarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçilik, Çin vatandaşlarına İngiltere'nin son günlerdeki sınır kontrolü uygulamaları hakkında uyarıda bulunmuştu.

Guo, son dönemde Çin vatandaşlarının İngiltere'ye giriş çıkışları sırasında İngiliz polisi tarafından uzun saatler boyunca alıkonulup sorguya çekildiği ve cep telefonları da dahil olmak üzere elektronik cihazlarına el konulduğu yönünde Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in İngiltere Büyükelçiliği'ne çok sayıda şikayet geldiğini ifade etti.

Bu konuda İngiltere'ye sert protestolarını ilettiklerini belirten Guo, Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak ve meşru ve yasal hak ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemleri alacaklarını kaydetti. Guo, İngiltere'ye seyahat etmeyi planlayan Çin vatandaşlarına, herhangi bir sorun yaşamamaları ve zarar görmemeleri için büyükelçiliğin uyarılarını dikkatli şekilde inceleme tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi

14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Televizyondaki görüntü olay oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Ankara'da yol kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu

Yoldan geçen sürücü fark etti! Korkunç gerçek ortaya çıktı
Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni zam beklentisi: Önce benzin, sonra motorin

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta ÖTV artışı öncesi yeni zam göründü
Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü

Beyoğlu'nda 5 katlı bina çöktü! Yan bina da hasar gördü
Yardım teklifini 'Acemi değiliz' diyerek reddetti, 2 dakika sonra kaza yaptı! O anlar kask kamerasında

"Acemi değiliz" dedi, 2 dakika sonra kendini asfaltta buldu
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım
18 milyon emeklinin gözü bu haberde! Yeni planın detayları belli oldu

Milyonlarca emekliye müjde! Maaş hesabı sil baştan değişiyor