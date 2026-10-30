Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, ABD'nin Çinli telekom şirketlerine baskısına karşı çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin Çinli şirketlere yönelik baskılarına karşı çıktı. Guo, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun Çinli telekom şirketlerine yönelik yasak planını eleştirdi ve bunun hiçbir tarafın çıkarına olmadığını söyledi.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin makul olmayan bir şekilde Çinli şirketlere uyguladığı baskılara kararlılıkla karşı çıktıklarını ve söz konusu uygulamalardan büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun, Çinli telekom şirketlerinin ABD'deki telefon numaralarına doğrudan erişimini ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklama planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, ABD'nin Çinli şirketlere makul olmayan şekilde baskı uygulamak üzere ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini ve devlet gücünü kötüye kullandığını belirtti.

Söz konusu adımların Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere ciddi zarar verdiğini kaydeden Guo, bu uygulamaların ABD'li şirketler ve tüketiciler de dahil olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti.

Guo, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
Cuesta, Galatasaray'a geri dönüyor

Takımdan apar topar gönderilmişti! Galatasaray'a geri dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...

Azerbaycan'dan kritik açıklama: Bölgede fiilî barış var ama...
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

Birilerinin hoşuna gitmeyecek! Nihat Hoca tartışmalara noktayı koydu
Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Adalet tecelli edecek, partime döneceğim

Peş peşe gelen iddiaların ardından Mustafa Sarıgül istifa etti
TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Özbek gazeteci paylaştı! Özbekistan Cumhurbaşkanı, Külliye'ye böyle geldi

Diyalogları bile kayda aldı! Özbek gazetecinin çektiği görüntüye bakın
Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın

Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın