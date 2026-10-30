Çin Dışişleri Sözcüsü Guo, ABD'nin Çinli telekom şirketlerine baskısına karşı çıktı

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ABD'nin makul olmayan bir şekilde Çinli şirketlere uyguladığı baskılara kararlılıkla karşı çıktıklarını ve söz konusu uygulamalardan büyük rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Guo cuma günkü basın toplantısında, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun, Çinli telekom şirketlerinin ABD'deki telefon numaralarına doğrudan erişimini ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklama planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, ABD'nin Çinli şirketlere makul olmayan şekilde baskı uygulamak üzere ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini ve devlet gücünü kötüye kullandığını belirtti.

Söz konusu adımların Çinli ve ABD'li şirketler arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkilere ciddi zarar verdiğini kaydeden Guo, bu uygulamaların ABD'li şirketler ve tüketiciler de dahil olmak üzere hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti.

Guo, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua