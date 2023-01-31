Çin Dışişleri Sözcüsü: ABD Kendi Polis Şiddeti ve Irkçılığıyla Yüzleşmeli

SES (Çince): MAO NİNG, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü:

" George Floyd'un 'nefes alamıyorum' şeklindeki çaresiz haykırışı hala kulaklarımızda çınlarken, ABD'deki polis şiddeti bir kurban daha aldı. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mapping Police Violence tarafından yayınlanan verilere göre, ABD polisi 2022'de 1.186 kişiyi öldürdü. Geçen yıl öldürülenlerin sayısı, kayıtların tutulmaya başladığı 2013'ten bu yana, diğer tüm yılları geçerek, günde ortalama 3,2 oldu. Nüfusun yalnızca yüzde 13'ü olmasına rağmen siyahlar öldürülenlerin yüzde 26'sını oluşturdu.

ABD yetkililerinin ağzından sık sık demokrasi, özgürlük ve insan hakları sözlerini duyuyoruz ve bu kavramların ABD'nin diğer ülkelerin iç işlerine müdahalesini haklı çıkarmak için nasıl kullanıldığını görüyoruz. ABD hükümetinin kendisine çifte standart uygulamayı bırakması, kendi ülkesinde polis şiddeti ve ırk ayrımcılığı söz konusu olduğunda başka tarafa bakmayı bırakması ve bu tür trajedilerin tekrar yaşanmasını engellemesi gerekiyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)