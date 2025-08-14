Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Japon Yetkililere Çağrı
Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan meselesi ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliği sebebiyle Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği yetkilisi Yokochi Akira'yı bakanlığına çağırdı ve ciddi endişelerini dile getirdi.
Hong Kong merkezli South China Morning Post (SCMP) gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı, görüşmek için çağırılan Japon yetkiliye ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığı Asya İşleri Dairesi Genel Müdürü Liu Jinsong'un, Çin'deki Japonya Büyükelçiliği yetkilisi Yokochi Akira'yı, bakanlığa çağırdığı ifade edildi.
Bakanlıkta Japon yetkiliye, Tayvan sorunu ve Japonya'daki Çin vatandaşlarının güvenliği konusunda "ciddi endişelerin" dile getirildiği aktarıldı.