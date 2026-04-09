Çin'den Lübnan'da İtidal Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşanmasının ardından taraflara sükunet ve itidal çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsrail'in çarşamba günü Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması üzerine ilgili taraflara gerilimi düşürmek üzere sükuneti koruma ve itidalli hareket etme çağrısı yaptı.

Perşembe günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, Lübnan'ın egemenlik ve güvenliğinin ihlal edilmemesi ve sivillerin canlarının ve mallarının korunması gerektiğini söyledi.

Mao, "Tüm tarafların, geçici ateşkesi, anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturmaya ve silahlı çatışmalara son vermeye yönelik bir fırsat olarak değerlendirmesini temenni ediyoruz" dedi.

İsrail'in çarşamba günü Lübnan'a düzenlediği saldırılarda en az 254 kişi hayatını kaybetti, 1.165 kişi de yaralandı.

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı'nın verilerine göre, başkent Beyrut'taki yoğun nüfuslu mahalleler saldırılardan en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Kaynak: Xinhua
