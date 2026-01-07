Haberler

Çin: Nüfuz Alanlarını Bölmek ve Jeopolitik Cepheleşmeyi Körüklemek Güvenlik Sağlamaz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin nüfuz alanlarını bölme çabalarının dünyaya barış getirmeyeceğini ve hiç kimseyi daha güvenli hale getirmeyeceğini belirtti. Mao, sürdürülebilir güvenliğin ortak güvenlik ve işbirliğine dayalı olmasının önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, nüfuz alanlarını bölmenin ve jeopolitik cepheleşmeyi körüklemenin, dünyaya barış getirmek bir yana, hiçbir ülkeyi daha güvenli hale getirmeyeceğini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Bu bizim yarım küremiz ve Başkan Donald Trump güvenliğimizin tehdit edilmesine izin vermeyecektir" şeklindeki son açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, "Sürdürülebilir güvenlik ancak ortak güvenlik ve işbirliğine dayalı güvenlikle elde edilir" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
3 milletvekili AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Yeni yılın ilk toplantısında sürpriz! 3 vekil AK Parti'ye katıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor

Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor