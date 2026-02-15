Çin, Ukrayna Barışı İçin Avrupa'nın Rolünü Vurguladı

MÜNİH, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in Ukrayna barış görüşmelerini teşvik etme konusundaki taahhüdünü yineledi ve Avrupa'nın müzakere masasında haklı bir yeri olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang bu açıklamayı, Münih Güvenlik Konferansı'nın cumartesi günkü "Dünyada Çin" başlıklı oturumunda yaptığı konuşmada, bölgesel çatışmaların, özellikle de Ukrayna krizinin çözümünde Çin'in rolüne ilişkin sorulara yanıt olarak yaptı.

Wang, Çin'in tutumunun çok net olduğunu, tüm bölgesel sorunların diyalog ve istişare yoluyla çözülmesi gerektiği gibi Ukrayna meselesinde de aynı yaklaşımın geçerli olduğunu söyledi.

Çin'in çatışmanın tarafı olmadığını ve bu nedenle çatışmanın sonucu üzerinde karar alma yetkisi bulunmadığını belirten Wang, Çin'in katkısının barışı teşvik etmek ve görüşmeleri kolaylaştırmak olduğunu kaydetti. Wang, Çin'in özel elçileri arabuluculuk yapmak üzere gönderdiğini ve Beijing'in, çeşitli kanallar aracılığıyla tüm tarafları ateşkes konusunda anlaşmaya varmaya ve mümkün olan en kısa sürede müzakere masasına dönmeye çağırdığını dile getirdi.

Wang, ilgili taraflar arasında diyaloğun yakın zamanda yeniden başlamasının, özellikle de görüşmelerin Ukrayna krizinin temel meselelerine odaklanmaya başlamasının cesaret verici olduğunu belirtti. Wang, tutumlar arasında önemli farklılıklar olduğunu ve barışın bir gecede sağlanamayacağını kabul ederken, diyaloğun kalıcı barış için vazgeçilmez olduğunu vurguladı ve sürdürülebilir görüşmeler olmadan barış anlaşmasının kendiliğinden gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Wang, Çin'in barışa yönelik tüm çabaları desteklemeye ve kendi tarzında yapıcı bir rol oynamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Wang ayrıca, Avrupa'nın bu süreçte seyirci kalmaması gerektiğini belirterek, geçen yılın başında ABD ve Rusya arasında diyalog başladıktan sonra Avrupa'nın sürecin dışında bırakılmış göründüğünü hatırlattı. Wang, çatışma Avrupa topraklarında yaşandığı için Avrupa'nın müzakerelere katılma hakkı olduğunu ve bu süreçte yer alması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın "menüde değil, masada olması gerektiğini" ifade etti.

Wang, Çin'in Avrupa'nın Rusya ile diyalog kurmasını ve kendi önerilerini ve çözümlerini sunmasını desteklediğini belirtti. Wang, temel nedenleri ele alarak gelecekte benzer çatışmaları önlemek ve kıtada kalıcı barış ve istikrar sağlamak için daha dengeli, etkili ve sürdürülebilir bir Avrupa güvenlik mimarisi inşa edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.