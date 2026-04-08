Çin Dışişleri Bakanı Wang, 9-10 Nisan'da Kuzey Kore'yi Ziyaret Edecek
BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 9-10 Nisan tarihlerinde Kuzey Kore'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang Yi'nin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine ziyareti gerçekleştireceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua