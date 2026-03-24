Çin Dışişleri Bakanı, İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Görüştü

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de İngiltere Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile bir araya geldi. İki taraf, İran'daki durum ve Ukrayna krizi gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Wang pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmede, Çin'in nesnel ve tarafsız tutumuna dikkat çekti. İran'daki durumun bölgeye yayılma etkilerinin arttığına dikkat çeken Wang, savaşın uzamasının daha fazla hasara ve savaş sonrası hissedilecek ciddi etkilere yol açmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu.

Wang, tüm tarafların an itibarıyla yangına körükle gitmek yerine, meselenin temeline inerek ortaklaşa şekilde sorunu diyalog ve müzakereyle siyasi çözüm yoluna sokması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ocak ayında gerçekleştirdiği, başarılı sonuçlar veren tarihi Çin ziyaretinin hem her iki ülkede hem de uluslararası toplumda olumlu karşılandığını hatırlatan Wang, ziyaretin Çin ile İngiltere arasında uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık geliştirilmesinin kaçınılmazlığını ve bunun halkın beklentileriyle uyumlu olduğunu tam olarak gösterdiğini belirtti.

Wang, ziyaretin aynı zamanda iki tarafın birbirlerine doğru adım atıp yapıcı iletişim kurdukları sürece karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere zorlukların ve sorunların üstesinden uygun şekilde gelebileceğini gösterdiğini de ifade etti.

Wang, her iki tarafın da iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hayata geçirmesi, her düzeyde etkileşimi sürdürmesi, çeşitli alanlarda işbirliğini derinleştirmesi, farklılıkları etkin şekilde yönetmesi ve Çin-İngiltere ilişkilerinin tutarlı ve ileriye dönük gelişimini teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Powell ise Starmer'ın Çin ziyaretinin sonuçlarını hayata geçirmek, iletişim ve işbirliğini artırmak ve ortaklaşa şekilde uzun vadeli ve tutarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık geliştirmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

