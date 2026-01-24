Çin Dışişleri Bakanı, Şili'deki Orman Yangınlarında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Gönderdi

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Şili'yi etkisi altına alan büyük orman yangınları nedeniyle Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren Stork'a taziye mesajı gönderdi.

Wang, cuma günü gönderdiği mesajında, Şili'deki büyük orman yangınları nedeniyle yaşanan ağır can ve mal kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti. Çin hükümeti adına hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, afet bölgesindeki halka ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralılara acil şifalar dileyen Wang, afet bölgelerinde hayatın ve çalışma düzeninin en kısa sürede normale dönmesini temenni etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Şili hükümetinin güçlü liderliğinde Şili halkının söz konusu zorlukların üstesinden geleceğine ve evlerini yeniden inşa edeceğine olan inancını dile getirdi.