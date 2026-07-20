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Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Asean ve Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantılarına Katılacak

Çin Dışişleri Bakanı, Çin-Asean ve Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Toplantılarına Katılacak
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 22 Temmuz'da Manila'da düzenlenecek ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, ardından 23-25 Temmuz'da Kırgızistan'da yapılacak ŞİÖ Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 22 Temmuz'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenecek Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günü yaptığı açıklamada, Wang'ın 23-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceği Kırgızistan ziyareti kapsamında da Çolpon-Ata kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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