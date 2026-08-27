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Wang Yi, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ile Beijing'de Görüştü

Wang Yi, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı ile Beijing'de Görüştü
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile bir araya geldi. Wang, iki ülke ilişkilerinde büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, Çin'in Özbekistan için samimi ve güvenilir bir ortak olduğunu vurguladı. İki taraf, dostluk ve işbirliğini derinleştirme konusunda istekli olduklarını ifade etti.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günkü görüşmede, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Özbekistan ilişkilerinde büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Çin'in, Özbekistan için her zaman samimi, güvenilir ve itimat edilebilir bir ortak olduğunu belirten Wang, Özbekistan'ın da Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konularda Çin'e kararlı şekilde destek vermeye devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Wang, Çin-Özbekistan dostluğu ve işbirliğinde yeni bir sayfa açmak üzere Özbekistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Mirziyoyeva ise Çin ile üst düzey etkileşimlerini sürdürmeyi ve çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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