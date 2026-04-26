Çin Dışişleri Bakanı Wang, Myanmarlı Mevkidaşı ile Görüştü

NEPİDO, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Myanmar'ın başkenti Nepido'da Myanmar Dışişleri Bakanı Tin Maung Swe ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, Myanmar ile üst düzey temasları sürdürmeye, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, Myanmar'ın kalkınma ve canlanma sürecine destek vermeye ve ortak geleceğe sahip Çin-Myanmar toplumunun inşasında yeni ilerlemeler kaydetmeye hazır olduklarını vurguladı.

Wang ayrıca, elektrik, petrol ve doğalgaz alanlarında işbirliğini güçlendirmek, ticaret ile yatırımları genişletmek, yeni işbirliği alanları keşfetmek, güvenlik koordinasyonunu derinleştirmek, çevrimiçi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla kararlılıkla mücadele etmek ve gençlere yönelik kültürel etkileşim ile eğitim faaliyetlerini geliştirmek adına ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Swe ise ülkesinin "Tek Çin" ilkesine olan sarsılmaz bağlılığını yinelerken, Çin'e karşı güvenilir ve dostane bir komşu olmaya devam etme, üst düzeyde yakın ilişkileri sürdürme ve Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru kapsamındaki projelerin inşasını hızlandırma konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Swe, ikili işbirliği için elverişli bir ortam yaratmak amacıyla ülkedeki Çin projeleri ile personelinin güvenliğini sağlama ve Çin'le işbirliği içerisinde çevrim içi kumar ve telekomünikasyon dolandırıcılığıyla mücadele etme noktasında her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.

