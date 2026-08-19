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Wang Yi Güney Kore ve Endonezya'yı ziyaret edecek

Wang Yi Güney Kore ve Endonezya'yı ziyaret edecek
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Ağustos'ta Güney Kore ve Endonezya'yı ziyaret edecek. Ziyaretler davet üzerine gerçekleşecek; Endonezya'da stratejik diyalog ve ortak bakanlar toplantısına katılacak.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 19-22 Ağustos tarihlerinde Güney Kore ve Endonezya'yı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, çarşamba günü yaptığı açıklamada ziyaretlerin Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono'nun daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.

Wang, Endonezya ziyareti sırasında Çin-Endonezya Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizması'nın ilk konferansına başkanlık edecek. Wang ayrıca Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile birlikte Çin-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Bakanları Diyaloğu'nun bakanlar düzeyindeki ikinci toplantısına katılacak.

Kaynak: Xinhua
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