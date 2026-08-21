Wang Yi'den Çin-Endonezya işbirliği çağrısı

CAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Endonezya'ya risk ve zorlukların üstesinden birlikte gelmek üzere çok yönlü işbirliğini güçlendirme ve kalkınma sinerjisini artırma çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen ilk Çin- Endonezya Kapsamlı Stratejik Diyalog Mekanizması Konferansı'na Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile birlikte başkanlık etti.

Taraflar, enerji ve maden kaynakları alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet ettiği konusunda görüş birliğine varırken, bu alanlarda kapsamlı, açık ve çevreci bir ortaklığı birlikte inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua