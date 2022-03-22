Çin Dışişleri Bakanı Wang, Çin-Pakistan İlişkileri Konusunda Dört Maddelik Öneride Bulundu

İSLAMABAD, 22 Mart (Xinhua) — Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan Wang, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana Pakistan'ı ilk kez ziyaret ettiğini ve Kureyşi ile ikili ilişkiler hakkında kapsamlı ve derinlemesine görüşmelerde bulunduğunu söyledi. Wang, dünya çalkantılar ve zorluklarla karşı karşıyayken bölgesel barış ve refaha istikrar kazandırmak için Çin ile Pakistan'ın stratejik iletişimini güçlendirmesi ve ortak bir geleceğe sahip yakın Çin-Pakistan topluluğunu kurmak için el ele vermesi gerektiğini söyledi. Wang, Çin-Pakistan ilişkilerini ilerletmek için dört alanda çaba sarf edilmesini önerdi.

Birincisi, her iki ülkenin birbirine güçlü destek vermesidir. Wang, uluslararası durumda ve ilgili ülkelerde her ne değişiklik olursa olsun Çin'in, Pakistan'a karşı dostane siyasetine bağlı kalacağını, kendi ulusal şartlarına uygun bir kalkınma yolunda Pakistan halkını güçlü biçimde destekleyeceğini; bunun yanı sıra Pakistan'ı egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmada destekleyeceğini söyledi. Wang, Pakistan'daki çeşitli siyasi partilerin, ülkede kalkınma ve istikrarı sağlamak için işbirliği ve birliklerini güçlendirmelerini umduğunu söyledi. İkincisi, ortak kalkınma ve yeniden canlandırmanın hızlandırılmasıdır. Wang, Çin ile Pakistan'ın kalkınma stratejilerinin entegrasyonunu güçlendirmesi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu yüksek kaliteli bir şekilde kurması ve önemli işbirliği projelerini ileriye taşımaya bağlı kalmasının yanı sıra yeşil kalkınma, dijitalleşme, yoksulluğu azaltma, sağlık ve diğer alanlarda işbirliğini genişletmesi gerektiğini kaydetti.

Wang Çin'in Pakistan'ı, daha dengeli, bağımsız ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla sanayinin gelişmesi, ticaretin güçlendirilmesi ve tarımın yeniden canlandırılmasında destekleyeceğini de söyledi. Üçüncüsü, terörle mücadelede işbirliğinin derinleştirilmesidir. Wang Çin'in, Pakistan'ı Dasu terör saldırısının faillerini ağır biçimde cezalandırmasında desteklediğini, Pakistan'daki Çinli personelin ve projelerin güvenliğini artırma çabalarını takdirle karşıladığını ve her zaman olduğu gibi Pakistan'ın emniyet güçlerini ve güvenlik kabiliyetlerini iyileştirmesine her zaman yardımcı olacağını söyledi.

Dördüncüsü, daha yakın çok taraflı koordinasyonu sürdürmektir. Wang, iki ülkenin Afganistan ve Ukrayna gibi uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyonu güçlendirmesi; birlikte gerçek çok taraflılığı uygulaması; uluslararası ilişkileri yöneten temel normları ciddiyetle koruması; güç siyaseti, zorbalık ve tek taraflı yaptırımlara karşı çıkmasının yanı sıra uluslararası düzenin daha adil ve makul bir yöne doğru ilerlemesine yardımcı olmak için çalışması gerektiğini söyledi.

Xinhua / Güncel