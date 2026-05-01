Çin Dışişleri Bakanı, Belçikalı Mevkidaşı ile Görüştü

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Belçika'nın, AB ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözülmesini kolaylaştırmada aktif ve yapıcı rol oynamasını beklediklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, perşembe günü Çin'in başkenti Beijing'de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot ile bir araya geldi.

Çin ile Belçika arasındaki çok yönlü dostane işbirliği ortaklığına dikkat çeken Wang, anlaşmazlıkların diyalog yoluyla siyasi çözümünü ve uluslararası hukukun korunmasını savunan iki tarafın geniş ortak çıkarlara sahip olduğunu belirtti.

Wang, Belçika ile birlikte karşılıklı saygıyı esas almaya, farklılıkları yönetirken ortak zemin aramaya, yakın diyalog ve iletişimi sürdürmeye, karşılıklı anlayış ve güveni artırmaya, halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmeye, tatbiki işbirliğini derinleştirmeye ve ortaklaşa Çin-Belçika ilişkilerini bir üst seviyeye taşımaya hazır olduklarını ifade etti.

Taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in sorunlara ilişkin ilkesel tutumunu açıklarken, Prevot ise bölgesel gerilimleri hafifletmeye yönelik çabaları ve sorunların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması konusundaki kararlılığından dolayı Çin'i takdir ettiklerini dile getirdi. Prevot, Çin ile yakın iletişimini sürdürmeye istekli olduklarını söyledi.

Belçika-Çin ilişkilerinin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayan Prevot, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarına riayet ettiklerini belirtti.

Ekonomik ve ticari konularda ise Prevot, korumacılığa karşı olduklarını ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek üzere Çin ile aralarındaki iletişim ve diyaloğu olumlu, açık ve yapıcı bir şekilde güçlendirmeye istekli olduklarını kaydetti.

Prevot, çok taraflılığı savunmaya, uluslararası hukuku korumaya ve AB-Çin ilişkilerinin sağlıklı gelişimini teşvik etmede olumlu rol oynamaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua