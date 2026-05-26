Çin Sahil Güvenliği: Diaoyu Dao Sularına İzinsiz Giren Japon Balıkçı Teknesini Uzaklaştırdık

Çin Sahil Güvenliği, Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japon balıkçı teknesini uyararak bölgeden uzaklaştırdı. Sözcü Jiang Lue, adaların Çin'in öz toprakları olduğunu vurgulayarak Japon tarafına provokatif eylemlere son verme çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, salı günü Çin'e ait Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Shishi adlı Japon balıkçı teknesini uyarıp bölgeden uzaklaştırmak üzere gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin'in öz toprakları olduğunu ifade eden Jiang, Çin Sahil Güvenliği'ne ait gemilerin, operasyonlarını yasalara uygun şekilde yürüttüğünü belirtti.

Sözcü, "Japon tarafına ilgili sulardaki tüm hak ihlallerine ve provokatif eylemlerine derhal son verme çağrısı yapıyoruz" dedi.

Jiang, Diaoyu Dao çevresindeki sularda hak koruma ve kolluk operasyonları yürütmeye ve Çin'in egemenlik ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
