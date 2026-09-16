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Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü: Taiwan'ın geleceğine tüm Çin halkı karar vermelidir

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BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın geleceğinin sadece, Taiwan'da yaşayanların da aralarında bulunduğu 1,4 milyarı aşkın Çin halkı tarafından belirlenebileceğini söyledi.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Taiwan'ın geleceğinin sadece, Taiwan'da yaşayanların da aralarında bulunduğu 1,4 milyarı aşkın Çin halkı tarafından belirlenebileceğini söyledi.

Zhu çarşamba günkü basın toplantısında, Taiwan'ın geleceğinin Taiwan'da yaşayan 23 milyon kişi tarafından kararlaştırılması gerektiğini öne süren Taiwanlı yetkilinin iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çözüme kavuşturulmamış iç savaş ve dış müdahalenin Taiwan Boğazı'nın iki yakasını uzun süreli bir siyasi cepheleşme içinde bıraktığını belirten Zhu, Taiwan'ın, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinin hiçbir zaman değişmediğini ifade etti.

Dünyada tek bir Çin olduğunu kaydeden Zhu, ulusal yeniden birleşmeye doğru durdurulamaz eğilimi vurgulayarak, "Taiwan'ın geleceği, Taiwanlı soydaşlar da dahil olmak üzere 1,4 milyarı aşkın Çin halkına bağlıdır" dedi.

Taiwan'ın Demokratik İlerleme Partisi yetkililerinin, "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışındaki ayrılıkçı tutumlarını sürdürdüğünü, tek Çin ilkesini somutlaştıran 1992 Mutabakatı'nı tanımayı reddettiğini ve boğazlar arası etkileşimleri sekteye uğratmak için çabaladığını kaydeden Zhu, Taiwan Boğazı'nın iki yakasında yaşayanların, çoğunluğun iradesiyle çelişen söz konusu eylemlere karşı çıktığını dile getirdi.

Buna karşın Çin anakarasının, boğazın iki yakası arasındaki etkileşimi, işbirliğini ve entegre kalkınmayı sürekli teşvik ettiğine dikkat çeken Zhu, "Taiwan'a yönelik politikalarımız net ve tutarlı olmaya devam etmektedir. Taiwanlı soydaşların çıkarlarını ve refahını koruyacak, ulusal yeniden birleşmeyi ilerletmek için kararlılıkla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
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