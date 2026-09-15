Çin Devlet Konseyi, Qingdao'daki gemi yangınını soruşturmak üzere ekip kurdu

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi, 10 Eylül'de ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde bulunan bir tersanede kargo gemisinde çıkan yangını soruşturmak üzere ekip kurdu. Yangında 25 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Yangın, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne bağlı Qingdao Beihai Gemi İnşa Şirketi'nde bakım gören yabancı bandıralı bir kargo gemisinde çıktı.

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, bakanlığın öncülüğündeki soruşturma ekibinde Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı gibi kurumların yetkilileri de yer alıyor.

Soruşturma ekibi, pazartesi öğleden sonra yaptığı ilk toplantıda, kazanın nedeninin bir an önce belirlenmesi, tüm sorumluların tespit edilmesi ve sorumluların yasalar çerçevesinde hesap vermesinin sağlanması çağrısında bulundu.

Toplantıda, yerel yönetimler, ilgili kurumlar ve merkezi hükümete bağlı kamu işletmelerinin kazadan ciddi dersler çıkarması gerektiği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca büyük ve ciddi kazaların önüne geçmek amacıyla her türlü yangın riskinin kapsamlı şekilde tespit edilip giderilmesi ve tehlikeli kimyasallar, madencilik, ulaştırma ve inşaat gibi kilit sektörlerde güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Bakanlık yangının ardından bölgeye kurtarma çalışmalarına rehberlik etmek üzere çalışma ekibi göndermiş, eyalet yetkilileri ise yangına müdahale çalışmaları için kaynaklarını seferber etmişti.

Kaynak: Xinhua