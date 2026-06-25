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Çin: Depremden Etkilenen Venezuela'ya Destek Sağlamaya Hazırız

Çin: Depremden Etkilenen Venezuela'ya Destek Sağlamaya Hazırız
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Venezuela'da meydana gelen iki şiddetli depremin ardından ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Guo, Venezuela halkının kısa sürede toparlanacağına inandıklarını ifade etti.

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Venezuela'da meydana gelen iki şiddetli depremin ardından ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Perşembe günkü olağan basın toplantısında depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan Guo, "Venezuela hükümeti ve afetten etkilenen halka taziyelerimizi iletiyoruz. Venezuela halkının, hükümetin liderliğinde kısa sürede toparlanarak yeniden inşa sürecini başarıyla tamamlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyleyen Guo, "Karakas'taki büyükelçiliğimizle yakın temas halindeyiz. Şu ana kadar Çin vatandaşlarının yaralandığına veya hayatını kaybettiğine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor" dedi.

Kaynak: Xinhua
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