Çin: Ukrayna Krizinin Çözümü Diyalog ve Müzakereden Geçiyor

Çin'in BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, Ukrayna krizinde taraflara diyalog ve müzakere yoluyla anlaşmazlıklarını çözme çağrısı yaparak, çatışmaların sona erdirilmesi ve sivillerin korunması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Sun Lei, Ukrayna çatışmasının taraflarına anlaşmazlıklarını diyalog ve müzakere yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Sun, perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Ukrayna krizi uzadıkça sahadaki durumun yatışma emaresi göstermediğini, aksine çatışmaların son günlerde yoğunlaştığını ve sivil ölümlerin arttığını belirterek bu tablonun yürek parçalayıcı olduğunu söyledi.

Sun, "Çin, ilgili tarafları azami sükunet ve itidal göstermeye, barışa ve halklarının refahına öncelik vermeye, çatışmaları sona erdirmeye, uluslararası insancıl hukuka sıkı şekilde uymaya ve gerilimin en kısa sürede düşürülmesi amacıyla sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları durdurmaya çağırıyor" dedi.

Krizin yatıştırılması, barışın tesis edilmesi ve sivillerin korunmasının en temel yönteminin çatışmanın diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi olduğunu belirten Sun, barışa giden yol ne kadar zorlu olursa olsun diyaloğun çatışmaya, barış görüşmelerinin de savaşa tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sun, "Barışa yönelik tüm çabaları destekliyoruz. İlgili tarafların kapsamlı, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak amacıyla en kısa sürede yeniden diyalog ve müzakerelere başlamasını, siyasi irade ortaya koymasını, birbirlerinin meşru güvenlik kaygılarını ciddiyetle ele alıp çözüme kavuşturmasını ve BM Şartı ilkelerine uygun şekilde krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmasını umuyoruz" diye konuştu.

Sun ayrıca, barışın ilk ışıklarını yakmak ve krizin en kısa sürede siyasi yollarla çözüme kavuşturulması için uluslararası toplumla birlikte aralıksız çalışmayı sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
