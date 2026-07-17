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Çin, Trump'ın ABD seçimlerine müdahale iddialarını reddetti

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD Başkanı Trump'ın Çin'in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarını 'tamamen asılsız ve kötü niyetli karalamalar' olarak reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarını reddederek, bunları "asılsız ve kötü niyetli karalamalar" olarak nitelendirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Lin, düzenlediği günlük basın toplantısında, Trump'ın, Çin'in ABD'nin 2020 seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Bu iddiaların "tamamen asılsız ve kötü niyetli karalamalar" olduğunu belirten Lin, bunların "saçmalık" olduğunun uzun zamandır kanıtlandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, istihbarat bilgilerine göre ABD seçim sisteminin siber saldırı, istismar ve yabancı müdahaleye karşı ciddi şekilde savunmasız olduğunu iddia etmişti.

Çin'in 2020'den bu yana 220 milyon ABD seçmen bilgisini ele geçirerek tarihteki en büyük seçim verisi ihlalini gerçekleştirdiğini öne süren Trump, "Bu rezaleti daha da artıran şey ise istihbarat teşkilatımızdaki birçok yapının, Çin'in seçimlere sinsi müdahalesine ilişkin bilgileri aktif olarak bastırmak ve küçümsemek için çalıştığı, hem başkandan hem de ABD halkından örtbas ettiği gerçeğidir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
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