Çin: Taiwan'ın Doğusundaki Sularda Kolluk Operasyonu Gerçekleştirdik

FUZHOU, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, Fujian ve Guangdong eyaletleri denizcilik yetkililerinin, Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda deniz trafiği kurallarının uygulanmasına yönelik kolluk ve hidrografik araştırma operasyonu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamada operasyonun bakanlığın organizasyonuyla 6-10 Haziran tarihleri arasında Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında devriye ve kolluk görevlerinin yanı sıra hidrografik araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi.

Operasyon ile Çin'in deniz idari yetki çerçevesinin tam olarak uygulanması, uzak mesafe açık deniz devriye ve kolluk kapasitesinin güçlendirilmesi, trafik yönetiminin iyileştirilmesi, deniz güvenliğinin sağlanması ve ulusal hak ve çıkarların korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Japonya ve Filipinler, Çin'in Taiwan Adası'nın doğusundaki sulara ilişkin deniz yetki alanlarının sınırlarını belirlemeye yönelik görüşmeler başlatmayı planladıklarını duyurmuştu. Bakanlık, operasyonun, Japonya ve Filipinler'in Çin'in toprak egemenliğini, denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal eden bu hamlesi üzerine düzenlendiğini ifade etti.

Toplam 1.030 deniz mili mesafe kat edilen operasyon kapsamında, bölgeden geçen 198 gemi denetlendi ve üç geminin karıştığı ihlaller giderildi. Açıklamaya göre bölgedeki kolluk ve trafik kontrol yeteneklerinin artırılmasına katkıda bulunan operasyon, deniz güvenliğinin daha da artırılmasını sağladı.

Kaynak: Xinhua