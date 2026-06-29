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Çin: Japonya ve Filipinler'in, Denizcilik Hak ve Çıkarlarımızı İhlal Etmesi Kabul Edilemez

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Tayvan Adası'nın doğusundaki sularda yürütülen faaliyetlerin tamamen meşru olduğunu belirterek, Japonya ve Filipinler'in Çin'in katılımı olmadan deniz yetki alanlarını sınırlandırma girişimlerini uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Çinli yetkililerin Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda yürüttüğü faaliyetlerin tamamen meşru olduğunu belirterek, söz konusu faaliyetlerin hiçbir şekilde eleştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, Taiwan Adası'nın doğusundaki sularda Çin'in münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığının bulunduğunu belirtti.

Guo, Çin'in katılımı olmaksızın sözde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik müzakereler başlatan Japonya ve Filipinler'in, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti. Bu tür eylemlerin Çin'in denizcilik hak ve çıkarlarını ciddi şekilde çiğnediğini ifade eden Guo, buna asla tolerans gösterilmeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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