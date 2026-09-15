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Çin'den tabloları aratmayan çifte gökkuşağı manzarası

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HARBİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin şehrinde çeltik tarlalarının üzerinde beliren çifte gökkuşağı, 13 Eylül 2026.

HARBİN, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletine bağlı Fujin şehrinde çeltik tarlalarının üzerinde beliren çifte gökkuşağı, 13 Eylül 2026.

Çin'in Heilongjiang eyaletinde hasat öncesi dönemde çeltik tarlaları üzerinde beliren çifte gökküşağı etkileyici bir manzara oluşturdu. (Fotoğraf: Qu Yubao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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