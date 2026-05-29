Çin Dışişleri Bakanı, Portekizli Mevkidaşıyla New York'ta Görüştü

NEW YORK, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Portekiz'in Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü ABD'nin New York kentinde Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi. AB'yi her zaman çok kutuplu dünyadaki önemli güç merkezlerinden biri olarak gördüklerini belirten Wang, Avrupa'nın stratejik özerkliğe ulaşmasını desteklediklerini ifade etti.

Wang, Çin ve Avrupa'nın birbirlerinin başarısını destekleme ve karşılıklı fayda sağlama konusunda tam kabiliyete sahip olduğunu belirtti.

Wang, iki tarafın kalkınma ve yeniden canlanmasını desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ilerletmek, yeni enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Portekiz ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Rangel ise Portekiz-Çin ilişkilerinin iyi bir gelişme ivmesi yakaladığını ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi. Tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Rangel, bu net tutumlarını hem ikili hem de çok taraflı platformlarda yeniden teyit edeceklerini dile getirdi.

Korumacılığa karşı olduklarını ve serbest ticareti desteklediklerini kaydeden Rangel, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Wang ve Rangel, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu üst düzey BM Güvenlik Konseyi toplantısı için New York'ta bulunuyor.

Çin'in çağrısıyla düzenlenen toplantıyı, zamanlaması yerinde bir girişim olarak nitelendiren Rangel, tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün çok taraflı sisteme dayandığını ve uluslararası hukukta somutlaştığını belirterek, BM'yi desteklemenin, Portekiz'in, Çin'in ve diğer tüm ülkelerin ortak çıkarına olduğunu söyledi.

