Haberler

Çin Dışişleri Bakanı, Portekizli Mevkidaşıyla New York'ta Görüştü

Çin Dışişleri Bakanı, Portekizli Mevkidaşıyla New York'ta Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'ta Portekizli mevkidaşı ile görüştü. Wang, Portekiz'in Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamasını temenni etti. İki ülke yeni enerji ve yapay zeka alanlarında işbirliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

NEW YORK, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Portekiz'in Çin-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesinde aktif rol oynamasını temenni ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü ABD'nin New York kentinde Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile bir araya geldi. AB'yi her zaman çok kutuplu dünyadaki önemli güç merkezlerinden biri olarak gördüklerini belirten Wang, Avrupa'nın stratejik özerkliğe ulaşmasını desteklediklerini ifade etti.

Wang, Çin ve Avrupa'nın birbirlerinin başarısını destekleme ve karşılıklı fayda sağlama konusunda tam kabiliyete sahip olduğunu belirtti.

Wang, iki tarafın kalkınma ve yeniden canlanmasını desteklemek amacıyla iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu ilerletmek, yeni enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini derinleştirmek üzere Portekiz ile çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Rangel ise Portekiz-Çin ilişkilerinin iyi bir gelişme ivmesi yakaladığını ve parlak bir geleceğe sahip olduğunu söyledi. Tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirten Rangel, bu net tutumlarını hem ikili hem de çok taraflı platformlarda yeniden teyit edeceklerini dile getirdi.

Korumacılığa karşı olduklarını ve serbest ticareti desteklediklerini kaydeden Rangel, AB-Çin ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı gelişimini teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Wang ve Rangel, Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerinin korunması ve merkezinde BM'nin yer aldığı uluslararası sistemin güçlendirilmesi konulu üst düzey BM Güvenlik Konseyi toplantısı için New York'ta bulunuyor.

Çin'in çağrısıyla düzenlenen toplantıyı, zamanlaması yerinde bir girişim olarak nitelendiren Rangel, tüm devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğünün çok taraflı sisteme dayandığını ve uluslararası hukukta somutlaştığını belirterek, BM'yi desteklemenin, Portekiz'in, Çin'in ve diğer tüm ülkelerin ortak çıkarına olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un fethini hala içlerine sindiremeyen hazımsızlar var

Şanlı fethin yıl dönümünde alandakileri coşturan sözler
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
İçişleri Bakanlığı'ndan 8 il için kuvvetli yağış uyarısı

Yaralar sarılmadan peş peşe korkutan uyarı! Bakanlık harita paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!

Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Piknik keyfi kabus gibi bitti! Yağmurdan kaçarken yıldırım çarptı

Piknik keyfi kabus gibi bitti! Yağmurdan kaçmak isterken...
Şırnak'ta arazi tartışması meydan savaşına döndü

Meydan savaşı değil arazi kavgası! İlçe resmen savaş alanına döndü

Sahneye fırlayan miniğin Erdoğan sevgisi yürekleri ısıttı

Törene damga vuran an!
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı
Barış umudu altına yaradı! Yüz güldüren yükseliş

Bayramda yüz güldüren yükseliş! Yatırımcı tatilde bile kazandı