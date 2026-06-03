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Çin: Ortadoğu'da Gerilimin Yeniden Artması Son Derece Endişe Verici

Çin: Ortadoğu'da Gerilimin Yeniden Artması Son Derece Endişe Verici
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ortadoğu'da gerilimin yeniden artmasının endişe verici olduğunu belirterek tarafları ateşkes ve diyaloğa çağırdı.

BEİJİNG, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ortadoğu'da gerilimin yeniden artmasının son derece endişe verici olduğunu belirterek, ilgili tarafların, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun yeniden tesisi için gerekli şartları oluşturmak üzere çalışmasını temenni ettiklerini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki son karşılıklı saldırılar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın yeniden başlamasının kimsenin çıkarına olmadığını ifade eden Mao, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun yeniden tesisi için gerekli koşulları oluşturmak üzere ilgili tarafların, barış fırsatını iyi değerlendirmesini, ateşkes taahhütlerini yerine getirmesini, müzakerelerde kaydedilen ivmeyi korumasını, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması yöntemine bağlı kalmasını ve en kısa sürede kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese varmasını temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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