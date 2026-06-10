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Çin, ABD ile İran arasında gerilimin yeniden yükselmesinden endişeli

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Çin, ABD'nin Apache helikopterinin düşürülmesi sonrası İran'a saldırması ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da yükselen gerilimden derin endişe duyduğunu açıkladı. Taraflara itidal çağrısı yaptı.

Çin, ABD'nin bir Apache helikopterinin düşürüldüğünü belirterek İran'ın limanlarına ve adalarına saldırılar düzenlemesi ve İran'ın buna misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerine saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükselmesinden endişeli olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Çin'in mevcut durumdan derin endişe duyduğunu dile getiren Sözcü Lin, "Gerilimi artıracak her eylem İran'daki durumu daha istikrarsız hale getirecektir." ifadesini kullandı.

Lin, taraflara gerilimi düşürecek somut tedbirleri alma, ihtilaflarını siyasi ve diplomatik araçlarla çözerek kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesi sağlama çağrısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'da ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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