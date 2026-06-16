Çin'in En Üst Düzey Siyasi Danışmanı Wang, Nepal Dışişleri Bakanı Khanal ile Görüştü

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi üyesi Wang Huning, Çin'in başkenti Beijing'de Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal ile bir araya geldi, 16 Haziran 2026. (Fotoğraf: Zhang Ling/Xinhua)

Kaynak: Xinhua